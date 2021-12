Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.990 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore a fronte di 137.002 tamponi, con un tasso di positività del 2,1%. In terapia intensiva i ricoverati sono 121 (+7) mentre negli altri reparti sono 924 (+12). Sono 19 i morti per un totale di 34.447 dall'inizio della pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:03 – In Lombardia 2.990 contagi

Sono 2.990 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore a fronte di 137.002 tamponi, con un tasso di positività del 2,1%. In terapia intensiva i ricoverati sono 121 (+7) mentre negli altri reparti sono 924 (+12). Sono 19 i morti per un totale di 34.447 dall'inizio della pandemia. I nuovi casi per provincia: a Milano sono 1016, a Bergamo 132, a Brescia 317; a Como 205, a Cremona 115, a Lecco 77, a Lodi 53, a Mantova 119, a Monza e Brianza 307, a Pavia 165, a Sondrio 39 e a Varese, infine, 331.