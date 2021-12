Covid, aumento ricoveri: ospedale in Fiera a Milano pronto a riaprire

l direttore generale Welfare di Regione Giovanni Pavesi ha scritto al Policlinico, all’Asst Ovest Milanese, al Gaetano Pini e all’Asst Rhodense chiedendo di preparare il reparto di terapia intensiva in Fiera in modo che sia operativa da subito per quanto riguarda gli aspetti logistico-organizzativi e igienico-sanitari

L'ospedale allestito alla Fiera di Milano durante la prima ondata della pandemia di Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE NEL LAZIO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA) è pronto a riaprire. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, a causa dell'aumento di contagi e ricoveri in Lombardia (RISCHIO ZONA GIALLA), il direttore generale Welfare di Regione Giovanni Pavesi ha scritto al Policlinico, all’Asst Ovest Milanese, al Gaetano Pini e all’Asst Rhodense chiedendo di preparare il reparto di terapia intensiva in Fiera in modo che sia operativa da oggi, 2 dicembre, per quanto riguarda gli aspetti logistico-organizzativi e igienico-sanitari. Da metà dicembre, inoltre, gli spazi della Fiera saranno coinvolti anche nella campagna vaccinale.

La riapertura

Secondo quanto riporta il quotidiano, si parte con due moduli da 16 posti letto. Spetterà agli ospedali interpellati mettere a disposizione i medici e gli infermieri necessari se e quando saranno trasferiti in Fiera i pazienti. Sarà dato loro un preavviso di 48 ore. In particolare, per il primo modulo il Policlinico dovrà garantire 14 dirigenti medici di anestesia e rianimazione, 42 infermieri di area critica. Il secondo modulo richiederà lo stesso numero di professionisti: contribuiranno in misura diversa l’Asst Ovest Milanese, L’Asst Rhodense e il Gaetano Pini. Agli ospedali coinvolti non verrà chiesto di garantire gli obiettivi previsti dal piano di ripresa dell’attività ordinaria: non sarà chiesto a queste strutture di correre con visite, esami e interventi ordinari e allo stesso tempo di impegnarsi ulteriormente sul fronte Covid.