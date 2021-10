Green Pass, controlli e attenzione alta a Milano: monitorate 3 piazze

In città si attendono tre raduni di protesta. Uno di fronte al tribunale, in corso di Porta Vittoria, mentre gli altri due all'Arco della Pace, in corso Sempione, e in piazza Fontana

Previsti tre presidi

In città si attendono tre raduni. Il primo è previsto in tarda mattinata di fronte al tribunale, in corso di Porta Vittoria, dove all'ingresso sono stati intensificati i controlli per chi deve entrare e all'esterno la vigilanza. Sempre in tarda mattinata dovrebbe tenersi un presidio all'Arco della Pace, in corso Sempione, l'unico che è stato preavvisato ufficialmente (gli altri vengono desunti dai social di attivisti No Pass). Nel pomeriggio poi potrebbe esserci un altro raduno in piazza Fontana.

Gruppi di lavoratori fuori dalle sedi Atm

Stamani alcuni 'presidi silenziosi' di lavoratori Atm, a cui hanno partecipato svariate decine di persone, si sono tenuti all'esterno di alcune sedi dell'azienda dei trasporti milanesi. Sui mezzi cittadini e sui treni da e per il capoluogo in mattinata la circolazione è stata regolare.

Il piano del viminale

Nella nota diramata al termine della riunione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza la ministra degli Interni Luciana Lamorgese ha ha raccomandato che si "intensifichino le attività di prevenzione delle possibili cause di turbativa, con il rafforzamento dei dispositivi di osservazione e di vigilanza del territorio e degli obiettivi sensibili nonché dei servizi di monitoraggio dei siti web e dei social network, anche per garantire a tutti la libertà di manifestare pacificamente e nel rispetto delle regole". Le disposizioni inviate ai prefetti prevedono di vietare tutte le manifestazioni che non siano statiche e in ogni caso di tenerle lontane da tutti i luoghi a rischio, prime fra tutte le sedi istituzionali.