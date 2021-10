No Green pass, allerta a Roma per il sit-in al Circo Massimo

La protesta è in programma alle 16 ma già da questa mattina in città è alta l'attenzione per possibili presidi spontanei. Intorno alle 8 alcune decine di manifestanti hanno tentato di bloccare il traffico in via Labicana, ma sono state bloccate

È alta l’allerta a Roma per le manifestazioni previste oggi contro il Green pass, il cui possesso da oggi diventa obbligatorio per accedere al posto di lavoro. Alle 16, al Circo Massimo è in programma un sit-in di protesta contro il certificato verde, ma l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine è focalizzata anche su possibili presidi spontanei. Come quello avvenuto intorno alle 8 di questa mattina, quando qualche decina di manifestanti ha tentato di bloccare il traffico in via Labicana, a ridosso del centro della Capitale. Il gruppo, radunatosi spontaneamente e con cartelli scritti a mano, ha provato a invadere la carreggiata, ma è stato bloccato e convogliato verso piazza di Porta Maggiore. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I SETTORI A RISCHIO - CONTROLLI E MULTE)

Traffico sostenuto, trasporto pubblico regolare

Oggi è anche il giorno in cui parte dei dipendenti pubblici rientra in sede dopo mesi di smart working, con inevitabili ripercussioni sul traffico. Rallentamenti si sono registrati da via Cristoforo Colombo a via Aurelia, dalla Tangenziale est a via del Mare. Regolari invece le corse dei mezzi pubblici, come comunicato da Atac. "Le vetture uscite su metro e bus sono in linea con quelle medie della settimana - rende noto l'azienda dei trasporti -. Abbiamo avuto poche decine di comunicazioni da parte dei dipendenti di mancanza di Green pass, ma sono state gestite avendo programmato per tempo la copertura dei turni come da procedura aziendale e al momento non si segnalano ricadute significative sul servizio. Stiamo monitorando le segnalazioni per malattia per rilevare eventuali picchi rispetto ai dati normali". Alcuni disagi si potranno però verificare nel pomeriggio in concomitanza con la manifestazione.

Transenne intorno al Vaticano

Allerta anche in Vaticano, dove è stata transennata l'area che porta a Piazza San Pietro e alla basilica, in vista dei possibili disordini. Ai varchi d’accesso sono presenti forze dell'ordine in misura rafforzata rispetto al normale e si può entrare pochi alla volta, non a grandi gruppi.