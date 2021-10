Giacomo Sartori, oggi i funerali. Il procuratore: "Ci sono anomalie"

Il procuratore: "Ci sono anomalie su cui occorre indagare"

In un'intervista rilasciata in esclusiva a Ore14 sulla Rai, Venditti ha spiegato che il caso viene trattato come "un suicidio", ma "ci sono una serie di anomalie su cui occorre indagare". I principali dubbi sono sul "lasso di tempo tra la scomparsa di Giacomo e il ritrovamento del cadavere". C'è da capire per quanto tempo è rimasto nella cascina e perché nessuno lo ha visto. Una seconda anomalia riguarda il soggiorno di Sartori. Su questo punto il procuratore Venditti ha affermato che "per almeno una o due notti pare abbia dormito in macchina", tanto che i sedili dell'automobile, ritrovata davanti a un'azienda agricola, erano posizionati in modo tale da indicare la presenza di una persona che si è sdraiata. La terza anomalia riguarda il ritrovamento del cadavere che, aggiunge Venditti, "aveva i vestiti intatti, eppure si è arrampicato sull'albero".