Ragazzo di 30 anni scomparso da 4 giorni a Milano: ricerche in corso

Un ragazzo di trent'anni, Giacomo Sartori, è scomparso da Milano nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 settembre. Lo riporta l'associazione Penelope Lombardia, che ha diffuso la foto del giovane e le sue generalità. Il giovane, originario della povincia di Belluno, è residente a Milano. L'ultima volta - riporta il Corriere della Sera - è stato visto in un bar in zona Porta Venezia, scosso perché era appena stato derubato dello zaino. Il 30enne ha passato la serata con alcuni amici, poi si sono perse le sue tracce. Potrebbe essersi allontanato con una Volkswagen Polo grigio scura (targata GF905VY), un'auto aziendale che non è ancora stata ritrovata. I famigliari hanno sporto denuncia di scomparsa lunedì mattina ai carabinieri di Belluno.