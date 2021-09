Trovato morto Giacomo Sartori, il ragazzo che era scomparso da Milano

Giacomo Sartori, il ragazzo scomparso a Milano la sera del 18 settembre, è stato trovato senza vita in una cascina a Casorate Primo (Pavia), vicino al luogo dove è stata rinvenuta anche la sua auto.

Il 29enne era originario di Mel (Belluno) ma viveva e lavorava a Milano. La sua auto è stata trovata in uno spiazzo a Casorate Primo e all'interno i carabinieri hanno trovato la ricevuta del mancato pagamento dell’autostrada da Milano a Binasco: 21 chilometri, più altri 10 per arrivare alla cascina. Tragitto che Giacomo Sartori ha fatto sapendo che non avrebbe potuto pagare perché venerdì sera nel locale di Porta Venezia aveva subito il furto dello zaino: dentro portafoglio e due pc, uno suo e uno aziendale.