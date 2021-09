Patrizia Reggiani, giudice allontana assistente: sfrutta sue fragilità

La IX sezione del Tribunale civile di Milano ha emesso un ordine di protezione nei confronti di Patrizia Reggiani, ex moglie dello stilista Maurizio Gucci, fatto uccidere da lei stessa nel 1995, che consiste nell’allontanamento della ex compagna di cella a San Vittore, Loredana Canò, la quale viveva nella lussuosa villa milanese con Reggiani in qualità di sua assistente contrattualizzata. Grazie alle registrazioni fornite al nuovo amministratore di sostegno dal domestico, è emerso come Canò stesse “sfruttando la fragilità psichica” dell’amica e “attraverso vessazioni, violenze, ossessivo controllo e manipolazioni” stesse volgendo “a suo esclusivo vantaggio le importanti possibilità economiche della Reggiani”.