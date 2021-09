Omicidio Laura Ziliani, corpo della ex vigilessa nascosto per mesi

Per l'omicidio della donna il 24 settembre sono state arrestate le due figlie e il compagno di una delle due ragazze. Non avendo trovato nessun segno sul corpo, gli inquirenti hanno ipotizzato un soffocamento non violento. Inoltre, si ritiene che "il cadavere di Laura sia stato occultato in un luogo che ne ha permesso una discreta conservazione per tre mesi"

Sarebbe stato nascosto per mesi dopo la morte il corpo di Laura Ziliani, ex vigilessa di 55 anni, ex vigilessa e impiegata comunale a Roncadelle, in provincia di Brescia. Per l'omicidio della donna il 24 settembre sono state arrestate le due figlie, Silvia e Paola Zani, e Mirto Milani, il compagno di una delle due ragazze, Silvia. Domani in carcere i tre ragazzi saranno davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia.