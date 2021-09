Milano, disposto sequestro della Torre dei Moro per rischio crolli

Il provvedimento, che interessa anche l’area circostante il grattacielo andato in fiamme lo scorso 29 agosto, è stato preso perché dalle valutazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora in corso, non si può escludere il rischio di cedimenti anche di parti della struttura Condividi:

La Procura di Milano ha disposto il sequestro della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani che ha preso fuoco il 29 agosto scorso, e dell'area circostante per verificare la "pericolosità" della struttura. Il provvedimento è stato preso perché alla luce delle valutazioni dei vigili del fuoco, che sono ancora in corso, non si può escludere il "rischio di crolli" di parti del palazzo. (LE INDAGINI - LE DICHIARAZIONI DI GIUSEPPE SALA - LE FOTO) La Torre, realizzata nel 2011, e l'area circostante erano già di fatto sotto sequestro, ma oggi la Procura ha firmato il provvedimento anche perché sono necessarie ulteriori valutazioni da parte dei vigili del fuoco dato che non si esclude che alcune parti dell'edificio possano crollare avendo riportato danni strutturali.

Proseguono le indagini leggi anche Incendio a Milano, si indaga su "effetto lente" come causa Intanto, le indagini per disastro colposo, coordinate dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, vanno avanti con l'analisi di tutti i documenti acquisiti finora in relazione alle falle nella sicurezza, soprattutto sui materiali infiammabili usati per il rivestimento esterno. E si indaga ancora sulle cause "accidentali" dell’incendio. L'ultima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella del cosiddetto "effetto lente", ossia la possibilità che il fuoco sia stato originato da un oggetto di vetro, come una bottiglia lasciata sul balcone dell'appartamento al 15esimo piano, che ha riflesso i raggi solari su un altro oggetto, come un rifiuto, il quale per l'alta temperatura ha iniziato a bruciare.