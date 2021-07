Processo Eni-Nigeria, pm ricorre contro le assoluzioni

Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha chiesto alla corte d'appello di 'riformare' la sentenza con cui la settima sezione penale del tribunale di Milano, al termine di un processo durato tre anni, ha assolto i 15 imputati con la formula "perché il fatto non sussiste". Intanto, Storari ha depositato alla commissione disciplinare del Csm una memoria per rispondere alle tre incolpazioni formulate dal pg della Cassazione

Il procuratore aggiunto Fabio De Pasquale ha depositato oggi il ricorso in appello per chiedere di ribaltare la sentenza con cui il tribunale di Milano lo scorso 17 marzo ha assolto tutti gli imputati per il caso Eni/Shell Nigeria, tra cui l'amministratore delegato Claudio Descalzi. Sempre oggi anche la parte civile, il governo nigeriano rappresentato dall'avvocato Lucio Lucia, ha presentato l'atto di impugnazione. La vicenda della Nigeria è una di quelle, assieme al caso dei verbali di Piero Amara , al centro della bufera che sta scuotendo non solo il palazzo di giustizia milanese ma l'intera magistratura italiana, con inchieste aperte dalla Procura di Brescia , dal Csm e anche dal ministero della Giustizia.

Il ricorso

Il procuratore aggiunto ha chiesto alla corte d'appello di 'riformare' la sentenza con cui la settima sezione penale del Tribunale, al termine di un processo durato tre anni, ha assolto i 15 imputati con la formula "perché il fatto non sussiste". Per il collegio, presieduto da Marco Tremolada, non è stata raggiunta la prova della presunta corruzione per ottenere la concessione dei diritti di esplorazione del giacimento Opl245. Anche la parte civile, nel suo atto di impugnazione, ha chiesto la condanna degli imputati alle pene di giustizia, il risarcimento del danno da liquidarsi in un processo civile, e una provvisionale pari a 1 miliardo e 92 milioni di dollari, importo della presunta tangente che per l'accusa sarebbe stata versata da Eni e Shell per finire nelle tasche dei politici nigeriani con ipotizzate retrocessioni ad alcuni manager e mediatori sia italiani che stranieri.

Storari deposita memoria a Csm

Il pm di Milano Paolo Storari ha depositato alla commissione disciplinare del Csm (udienza fissata per domani alle 14) un'articolata memoria per rispondere punto per punto alle tre incolpazioni formulate dal pg della Cassazione Giovanni Salvi, che ha chiesto per lui il trasferimento cautelare d'urgenza e il cambio di funzioni per il caso dei verbali di Amara. Alla memoria Storari ha allegato la lettera a suo sostegno che ha già raccolto oltre 220 firme di magistrati, tra cui quasi tutti i sostituti della Procura milanese. In più, ha allegato le stesse carte depositate nell'inchiesta bresciana per rivelazione di segreto d'ufficio.

La lettera di solidarietà delle toghe

Storari ha deciso di allegare la lettera di solidarietà proprio per dimostrare di non essere incompatibile con i suoi colleghi e con l'ambiente giudiziario di Milano. Le toghe milanesi e non solo, infatti, nella missiva spiegano che "esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega, nell'esercizio delle sue funzioni". Mentre il pg della Cassazione nel chiedere il trasferimento ha fatto riferimento alla necessità di "garantire" la "serenità di tutti i magistrati del distretto".

La memoria

Con la memoria il pm si difende dall'aver "divulgato i verbali" di Amara a Davigo nell'aprile 2020 violando il segreto d'ufficio, in più un "comportamento gravemente scorretto nei confronti" del procuratore Greco e dell'aggiunto Pedio da lui accusati di inerzia nelle indagini su quelle dichiarazioni, omettendo, "di comunicare" ai vertici "il proprio dissenso per la mancata iscrizione" nel registro degli indagati dell'avvocato e di formalizzare con una lettera agli organi competenti, come la Procura generale, il suo disappunto "circa le modalità di gestione delle indagini". Inoltre, per Salvi, che si è basato sulle relazioni inviate da Greco e Pedio, Storari doveva astenersi dal prendere parte all'indagine aperta nell'ottobre 2020 sulla divulgazione ad un quotidiano di quei verbali. Storari, invece, ha sempre sostenuto, carte alla mano, ossia portando a Brescia anche le mail e i documenti che inoltrava ai vertici della Procura, di aver consegnato a Davigo quei verbali pensando all'apertura di una pratica "a sua tutela", dato appunto lo stop imposto alle indagini su Amara, senza immaginarsi lontanamente che la segretaria dell'ex membro del Csm li avesse recapitati ad alcuni giornalisti.