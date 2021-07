Ucciso in piazza, attesa la decisione per i domiciliari per Adriatici

La Procura di Pavia, diretta dall'aggiunto Mario Venditti, due giorni fa ha chiesto la convalida dell'arresto e dei domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Il gip di Pavia si è riservato di decidere sulla richiesta della Procura. Ed è probabile che l'ordinanza sia depositata stamattina.

L'interrogatorio

L'interrogatorio è durato circa tre ore. Fatto davanti al gip di Pavia Maria Cristina Lapi, per la convalida dell'arresto e dei domiciliari dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, Massimo Adriatici. Il politico, che si è autosospeso, è accusato di eccesso colposo di legittima difesa in relazione alla morte di Youns El Boussettaoui, 38enne di origine marocchina, ucciso con un colpo di pistola al petto (LE PAROLE DEL LEGALE DELLA VITTIMA). Dopo aver risposto alle domande del gip, l'esponente leghista si è allontanato a bordo di un'auto in compagnia dei suoi legali. L'uomo avrebbe ieri esposto nel dettaglio la versione resa nell'immediatezza, secondo cui il colpo sarebbe partito accidentalmente durante una colluttazione.