Omicidio Voghera, legale della vittima: “Andava curato, non ucciso”

Il 39enne marocchino Youns El Boussettaoui "andava curato, non ucciso, perché non faceva male a nessuno ed era malato". Lo ha spiegato l'avvocato Debora Piazza, che con il collega Marco Romagnoli difende i famigliari dell'uomo ucciso in piazza a Voghera (nel Pavese) in seguito a un colpo di pistola sparato dall'assessore alla Sicurezza, Massimo Adriatici (CHI È). "Non siamo nemmeno stati avvisati dell'autopsia - ha spiegato il legale - perché pensavano non avesse parenti che invece sono tutti italiani". L'avvocato Piazza ha aggiunto che l'uomo era "fuggito" da una struttura di Vercelli dove era ricoverato per problemi mentali perché voleva tornare in piazza a Voghera, "che diceva essere casa sua". Sempre a Voghera è prevista per oggi l’udienza di convalida del fermo di Adriatici.