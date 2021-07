Un uomo ucciso a colpi di pistola dopo una lite in piazza a Voghera

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola da una persona con cui aveva avuto una lite. E' successo in piazza Meardi a Voghera (Pavia). Le generalità della vittima, deceduta nella notte in ospedale, non sono ancora state rese note. Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasportato in ambulanza il ferito al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera. Inizialmente le condizioni dell'uomo non sembravano gravi, poi si sono aggravate sino al decesso. La posizione dell'aggressore, un cittadino italiano, è attualmente al vaglio dei carabinieri, che stanno indagando per ricostruire l'episodio.