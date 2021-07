Covid, in Lombardia 250 nuovi contagi su 26.712 tamponi

Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva, 37, mentre crescono quelli negli altri reparti (più tre, in totale 124)

Su 26.712 tamponi effettuati sono 250 i nuovi casi di positività al Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia, con il tasso di positività in crescita allo 0.9% (ieri 0.6%).

In terapia intensiva 37 pazienti

Sono stabili i ricoverati in terapia intensiva, 37, mentre crescono quelli negli altri reparti (più tre, in totale 124). C'è un nuovo decesso per un totale di 33.799 morti in regione dall'inizio della pandemia.