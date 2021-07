Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

I ricoverati in terapia intensiva sono 37 mentre quelli negli altri reparti 121. I decessi registrati sono tre per un totale in regione di 33.798

Sono 205 i nuovi casi da covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime ore su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58%. I ricoverati in terapia intensiva sono 37, mentre quelli negli altri reparti sono 121. I decessi registrati sono tre per un totale in regione di 33.798.

8:03 - In Lombardia 205 nuovi casi su 35.138 tamponi

