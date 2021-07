Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Milano si registrano 82 nuovi casi di Covid-19 mentre in Lombardia sono 205 i nuovi contagi, con un tasso di positività allo 0,58%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

8:23 – In Provincia di Milano 82 contagi

Sono 205 i nuovi casi da Covid-19 registrati in Lombardia, in diminuzione rispetto a ieri (230), su 35.138 tamponi eseguiti, per una percentuale dello 0,58. In aumento lieve i ricoverati in terapia intensiva, sono 37, +2 sul dato di ieri. Sono invece meno i ricoverati in reparto, oggi 121, ieri 127. I decessi registrati sono 3 per un totale in regione di 33.798. A Milano 82 nuovi casi.