Donne investite da un mezzo agricolo, il trattorista: “Sono sconvolto”

“Non mi sono accorto davvero di nulla", ha detto il 28enne indagato per omicidio colposo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte delle due ragazze trovate in un campo a San Giuliano Milanese, al confine con Locate Triulzi

"Sono sconvolto da quanto è successo. Non mi sono accorto davvero di nulla", ha parlare è Andrea P., il trattorista di 28 anni indagato per omicidio colposo dopo che i carabinieri hanno trovato, l'altro ieri sera, due donne morte con segni da schiacciamento in un campo di San Giuliano Milanese, al confine con Locate Triulzi.

La posizione dell'indagato

L'uomo si è sfogato a lungo con il suo difensore, l'avvocato Angela Maria Odescalchi. Secondo quanto emerso, l'operatore agricolo era alla guida del trattore Grim 3500 venerdì scorso nel campo in cui sono state trovate senza vita le due amiche Sara El Jaafari, di 28 anni, e Hanan Nekhla, di 32 anni. La sua difesa si baserebbe sul fatto che le ruote del mezzo agricolo che conduceva distano circa 3 metri dall'asse della cabina di guida che è, peraltro, sopraelevata. L'uomo ha anche mostrato al proprio avvocato un video per evidenziare quanto poco si possa vedere, rispetto alle ruote in movimento, dalla cabina di guida. In quel momento, poi, la maggior parte del campo presentava piante di mais alte due metri. Quindi, il campo visivo risultava ulteriormente limitato. Saranno, con ogni probabilità, questi gli elementi che l'uomo cercherà di far valere quando sarà chiamato a difendersi. Intanto per assicurare le garanzie minime a tutti coloro i quali devono partecipare all'accertamento irripetibile l'autopsia sui cadaveri è stata spostata a domani, 7 luglio. Questa mattina sarà conferito l'incarico al medico legale, consulente della Procura di Lodi, da parte del pm Giulia Aragno.