Donne investite da una mietitrebbia: identificato l'autista del mezzo

È stato identificato e sentito dai carabinieri il bracciante che avrebbe investito, con un mezzo agricolo le due donne che sono state trovate morte ieri in un campo di mais dopo che una di loro, venerdì mattina, aveva lanciato l'allarme spiegando che l'amica era già morta e che lei era rimasta ferita. Il mezzo agricolo, che non è una mietitrebbia, come era emerso nei primi momenti, ma uno dedicato allo spargimento di insetticidi, è stato sequestrato e sottoposto ad analisi e accertamenti. L'uomo identificato, sentito per molte ore così come il titolare dell'azienda agricola proprietaria del terreno, ha sostenuto di non essersi accorto di aver investito le due donne.