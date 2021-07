San Giuliano Milanese, investite da mietitrebbia: ricerche in corso

Sono iniziate ieri nella zona di San Giuliano Milanese le ricerche di due donne, una 32enne e una 28enne di origini marocchine, disperse nei campi. L'allarme è stato lanciato da una di loro che ha chiamato il 112 dicendo di trovarsi in un campo di mais con un'amica morta, dopo che entrambe erano state investite da una mietitrebbia, aggiungendo di essere gravemente ferita.

Le ricerche

Subito Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno avviato le ricerche anche con degli elicotteri del 118 e del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio nella zona dove era stato localizzato il cellulare della donna ovvero, in via Toscana a San Giuliano Milanese in aperta campagna. È stata anche allertata la procura di Lodi per la localizzazione del telefono che non è stato trovato e risulta spento. Inoltre hanno richiesto alla Prefettura di Milano l'attivazione del piano di ricerca di persone scomparse, a cui partecipano i Carabinieri della territoriale e del 3° Reggimento "Lombardia", i Vigili del Fuoco, con alcune unità cinofile, e la Protezione Civile. Le indagini hanno permesso di identificare le due donne: della 28enne non era ancora stata denunciata la scomparsa. Sono stati avvisati i familiari.