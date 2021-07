Assago, sequestrati 7 quintali di hashish in autostrada: un arresto

Giovedì mattina la Polizia Stradale di Milano ha sequestrato quasi 700 chili di hashish del valore di circa 3 milioni di euro a bordo di un autoarticolato guidato da un 30enne spagnolo, arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando una pattuglia della Sottosezione di Milano Ovest ha fermato l’uomo presso la Barriera Autostradale di Assago dell'A7, sulla direttrice Genova - Milano, dopo che, alla vista delle pattuglie, ha fatto una manovra apparentemente volta ad eludere il controllo. Gli agenti si sono così insospettiti e lo hanno invitato ad accostare nel parcheggio nelle adiacenze della barriera.

Il controllo

Il conducente del mezzo pesante è apparso subito particolarmente nervoso fornendo informazioni controverse sulla località della consegna della merce trasportata, e per questo è stato portato per accertamenti presso gli Uffici della Sottosezione Polizia Stradale di Milano Ovest dove sono stati aperti i sigilli per verificare l'effettivo contenuto del semirimorchio. All’interno, sotto pallets pieni di caramelle, sono stati trovati alcuni scatoloni di diversa grandezza, senza alcuna indicazione, non annotati tra la merce trasportata. Si trattava di 23 cartoni con 6.305 panetti di hashish. Droga e autoarticolato sono stati sequestrati, mentre il 30enne è stato arrestato e portato a San Vittore.