Incidente sul Garda: agli atti video dell'indagato che cade in acqua

Nelle immagini, registrate alle 23.35 di sabato 19 giugno da una telecamera di sicurezza, si vede uno dei due 52enni tedeschi che fatica a stare in piedi mentre ormeggia l'imbarcazione. Dall'autopsia è emerso che la 25enne che si trovava sulla barca travolta è morta per annegamento

Un video ripreso da una telecamera di sicurezza è finito agli atti dell'inchiesta sulla morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, di 25 e 37 anni, morti nella notte tra sabato 19 e domenica 20 giugno in un incidente nautico sulle acque del Lago di Garda. I due sono stati travolti, mentre erano a bordo della propria barca, da un motoscafo alla cui guida erano due 52enni tedeschi, Patrick Kassen e Cristian Teismann, indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso. Ora agli atti sono finite delle immagini, registrate alle 23.35 di sabato 19 giugno e pubblicate oggi dal Giornale di Brescia, in cui si vede uno dei due 52enni che fatica a stare in piedi mentre ormeggia l'imbarcazione e barcolla fino a cadere in acqua. L'uomo 15 ore dopo accetterà di sottoporsi al test dell'etilometro, che risulterà negativo.

L'autopsia

Intanto, dall'autopsia è emerso che la 25enne è deceduta per annegamento. La giovane ha anche riportato numerose fratture. Il suo corpo era stato trovato dopo diverse ore di ricerca a cento metri di profondità.