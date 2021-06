Incidente Lago Garda: tornati in Germania i due turisti tedeschi

I due 52enni sono indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso. Previsti nelle prossime gli esiti dell’alcoltest e degli esami del sangue, oltre che l’autopsia sui corpi del 37enne Umberto Garzarella e della 25enne Greta Nedrotti Condividi:

Hanno lasciato l'Italia e sono ripartiti per la Germania i due turisti tedeschi di 52 anni indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso perché accusati aver travolto e ucciso con il loro motoscafo Riva la notte tra sabato e domenica scorsi, nelle acque del Lago di Garda, all’altezza di un gozzo nel golfo di Salò, il 37enne Umberto Garzarella e la 25enne Greta Nedrotti, mentre stavano riportano la piccola imbarcazione di lui al rimessaggio di Portese. Lo riporta il Corriere della Sera. Il quotidiano riferisce anche che i due 52enni sono amici da tempo e padri di famiglia a Monaco di Baviera: uno è un direttore finanziario, l’altro è un dirigente commerciale. Per loro si attende oggi l’esito dell’alcoltest. Prevista in giornata anche l'autopsia sui corpi delle vittime (COSA SAPPIAMO FINORA).

L’inchiesta approfondimento Salò, coppia travolta e uccisa da motoscafo: due indagati Il Corriere della Sera riporta inoltre che nelle prossime ore sono attesi i risultati degli esami del sangue dei due tedeschi disposti dal sostituto procuratore Maria Cristina Bonomo proprio, per chiarire se stessero conducendo il Riva in stato di alterazione. I carabinieri li hanno raggiunti e portati in caserma verso mezzogiorno di domenica, nell’hotel di Salò dove alloggiavano, dopo aver rintracciato il motoscafo: presentava evidenti segni sotto la chiglia nella parte anteriore e aveva ancora alcune schegge di legno del gozzo di Umberto incastrate sotto il rostro.