Incidente sul lago di Garda, tac sulla ragazza per capire causa morte

È iniziata questa mattina e riprenderà domani l'autopsia sul corpo di Greta Nedrotti, la 25enne morta sabato notte nelle acque del Lago di Garda a Salò travolta dal motoscafo di due turisti tedeschi, mentre era sulla barca con Umberto Garzarella, 37 anni che è deceduto sul colpo.

L'autopsia

L'autopsia riprenderà domani perché dovrà essere eseguita una tac all'altezza del torace e della gola della giovane per capire se anche lei è morta all'istante o se è deceduta dopo per annegamento. Il corpo della giovane era stato recuperato dopo 12 ore di ricerche a 100 metri di profondità con le gambe semi amputate. Patrick Kassen e Cristian Teismann, i due turisti di 52 anni, sono indagati a piede libero per omicidio colposo e omissione di soccorso.