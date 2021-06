Funivia Mottarone, Pavia: partita benefica di calcio per aiutare Eitan

Presenti circa 500 spettatori allo stadio Fortunati per l’evento “Un abbraccio in rosa per Eitan” organizzato dall’associazione “Blue Rose Donna” per sostenere il piccolo di 5 anni, unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone nella quale ha perso la sua famiglia con cui viveva a Pavia

Sono stati circa cinquecento gli spettatori che hanno partecipato, allo stadio "Fortunati" di Pavia, all'evento benefico "Un abbraccio in rosa per Eitan": una manifestazione organizzata dall'associazione "Blue Rose Donna" per sostenere il bambino di 5 anni, unico superstite dell'incidente della funivia del Mottarone nel quale ha perso la sua famiglia di origini israeliane con cui viveva a Pavia (LE INDAGINI - L'INCIDENTE DEL 23 MAGGIO - LE FOTO - LE VITTIME). Il ricavato dell'evento sarà versato sul conto corrente aperto dal Comune di Pavia per aiutare Eitan. "Pavia è con lui e lo sta dimostrando", ha sottolineato il sindaco Mario Fabrizio Fracassi.

L’evento benefico

Si sono affrontate, in una partita di calcio femminile, le formazioni del "Blue Rose Donna" e del Pavia Academy. Prima si è svolto un torneo di calcio giovanile. A battere il calcio d'inizio sono stati Alessandro Cattaneo, parlamentare di Forza Italia e già sindaco di Pavia, e il paratleta pavese Alessandro Carvani Minetti. L'attuale famiglia di Eitan non è intervenuta, ma ha comunicato agli organizzatori la propria soddisfazione per la vicinanza della comunità pavese. Sul campo del "Fortunati" anche i piccoli compagni della scuola d'infanzia del bimbo, all'istituto Canossiane di Pavia: "Siamo tutti vicini ad Eitan", ha ricordato madre Paola Canziani, direttrice dell'istituto. "Eitan ti aspettiamo, vogliamo che al più presto torni a giocare con noi", ha detto Cristina Sambruna, responsabile di Blue Rose Donna.