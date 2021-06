Funivia Mottarone, al via gli accertamenti su cellulari e pc

La procura punta ad acquisire ulteriori elementi che aiutino a rafforzare ed eventualmente ad ampliare il quadro accusatorio in merito alla tragedia in cui hanno perso la vita 14 persone

Prosegue l’inchiesta sulla tragedia della funivia del Mottarone, in cui hanno perso la vita 14 persone. È in programma per questa mattina l’avvio degli "accertamenti tecnici non differibili" disposti dal Procuratore Olimpia Bossi, che intende procedere all’estrazione della memoria dei telefoni cellulari degli indagati e dei computer sequestrati nella sede della società di gestione dell’impianto, la Ferrovie del Mottarone srl, che fa capo a Luigi Nerini. (LE INDAGINI - L'INCIDENTE DEL 23 MAGGIO - LE FOTO - LE VITTIME)

Gli accertamenti

L'operazione è quella della acquisizione della cosiddetta "copia forense" o bit stream image: si tratta della copia bit per bit dei dati digitali presenti in un dispositivo di memorizzazione. Una copia forense si differenzia da una copia normalmente effettuata dall'utente perché permette di copiare anche i dati dello spazio cancellato, si preservano le date dei file e si ha una copia integra e completa, una esatta clonazione. Attraverso l'analisi delle informazioni contenute nei dispositivi, la procura punta ad acquisire ulteriori elementi che aiutino a rafforzare ed eventualmente ad ampliare il quadro accusatorio. All'avvio della procedura di accertamento di questa mattina sono state convocate tutte le parti, i tre indagati e le parti lese: tutti hanno diritto di nominare propri periti, che parteciperanno all'accertamento insieme ai consulenti incaricati dalla Procura.