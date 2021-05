Manager arrestato per violenza sessuale: ex moglie in procura a Milano

L'imprenditore è accusato di avere narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni. Inoltre è indagato per almeno altri due episodi di abusi sessuali compiuti con lo stesso 'schema' nei confronti di due giovani

L'ex moglie di Antonio Di Fazio, l'imprenditore del settore farmaceutico arrestato con l'accusa di avere narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni, nel marzo scorso, si è recata in tribunale a Milano per essere sentita dai pm della procura. L'uomo al momento è indagato per almeno altri due episodi di abusi sessuali compiuti con lo stesso 'schema' nei confronti di due giovani che sono state sentite lunedì scorso. Intanto da giorni proseguono le audizioni negli uffici della procuratrice aggiunta Maria Letizia Mannella, che coordina l'indagine insieme alla pm Alessia Menegazzo. Anche ieri è stata ascoltata una donna fino a tarda sera.