Violenza sessuale, manager arrestato è indagato per altri due episodi

Le ragazze si sono recate in Procura a Milano negli scorsi giorni. Alberto Di Fazio è in carcere da venerdì

Alberto Di Fazio, l'imprenditore del settore farmaceutico finito in carcere venerdì scorso con l‘accusa di aver narcotizzato e violentato una studentessa di 21 anni lo scorso 26 marzo, è indagato al momento per almeno altri due episodi di abusi sessuali compiuti con lo stesso 'schema' nei confronti di due giovani, che sono state sentite lunedì scorso in Procura a Milano.