Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:23 - In provincia di Milano registrati 192 nuovi contagi

Sono 192 i nuovi contagi registrati nelle ultime ore in provincia di Milano di cui 69 nel capoluogo. In tutta la Lombardia, con 33.030 tamponi effettuati, sono 598 i nuovi casi positivi al Coronavirus, con un rapporto tra test e positivi dell'1,8%. I ricoveri in terapia intensiva sono 353, quelle negli altri reparti sono 1.992 mentre sono 31 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 33.391. Per quanto riguarda le province, in quella di Monza sono stati segnalati 85 contagi, in quella di Varese 80, Como 76, Brescia 39, Bergamo 37, Lecco 26, Cremona 19, Mantova 12, Lodi 8 e Sondrio 2.