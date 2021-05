Covid Lombardia: 936 casi su oltre 49mila tamponi

Prosegue il calo dei ricoveri: sono 337 in terapia intensiva e 1.920 negli altri reparti. Il rapporto tra tamponi e positivi è pari all’1,9 per cento

Con 49.001 tamponi eseguiti è di 936 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia, una percentuale dell'1,9% (ieri era l'1,8). Prosegue il calo dei ricoveri: 337 in terapia intensiva (-16) e 1.920 negli altri reparti (-72). Sono invece 25 i decessi, che portano il totale a 33.416. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 230 contagi, 158 a Varese e 104 a Brescia. A Mantova 69, a Monza, Como e Cremona 56, a Bergamo 53, a Lecco 36 e 22 a Lodi e Sondrio (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO).