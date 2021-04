Covid Milano, scontri con polizia dopo videoclip: indagati due rapper

Il 10 aprile per girare il video erano stati chiamati a raccolta circa 300 giovani in zona San Siro. Stamattina blitz della polizia che ha eseguito perquisizioni a carico di 13 ragazzi, tra cui tre minorenni

Dopo i tafferugli avvenuti il 10 aprile in zona San Siro a Milano durante la produzione di un video musicale del rapper Neima Ezza, la Polizia di Stato ha eseguito stamattina 13 decreti di perquisizione domiciliare. Tra gli indagati nell'inchiesta sui disordini compiuta da Digos e Squadra mobile di Milano, coordinata anche dal pm Leonardo Lesti, c'è anche Zaccaria Mouhib, 19enne noto come rapper col nome di Baby Gang. I due artisti sono accusati di violenza o minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non preavvisata, oltre alle violazioni delle norme anti Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Il rapper Neima Ezza per girare il video aveva chiamato a raccolta circa 300 giovani.



Le perquisizioni

Nel blitz di stamattina sono state eseguite perquisizioni a carico di 13 ragazzi, tra cui tre minorenni, durante le quali sono stati sequestrati cellulari e dispositivi informatici. "I provvedimenti sono stati emessi dal sostituto procuratore Alberto Nobili, coordinatore del pool antiterrorismo della Procura, e da Ciro Cascone, Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni, nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, per manifestazione non preavvisata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravate, nonché per porto d'armi per un maggiorenne". Emerge dai decreti di perquisizione eseguiti dalla polizia, coordinata dal pool antiterrorismo, guidato da Alberto Nobili.

Le accuse

Negli atti si parla di "assembramento non autorizzato", di "resistenza nei confronti delle forze dell'ordine", di "porto e lancio di armi e oggetti pericolosi", oltre che di "offese e violenze verbali". Tra i 10 maggiorenni indagati sette sono nati in Italia, tra Milano e Lecco, e sono ragazzi di 'seconda generazione' con famiglie di origine straniera. Molti hanno vent'anni o anche meno, uno 25 anni e un altro 27. Diversi di loro hanno precedenti per furti e rapine. Le perquisizioni, come si legge nei decreti, sono finalizzate anche a trovare elementi sulla "ragionevolmente ipotizzabile sussistenza di altri reati caratterizzati da situazione di connessione". Col blitz si cercano pure "armi, munizioni, strumenti da punta e taglio", data la "particolare violenta animosità, desumibile dalle condotte tenute in piazza" e la "eccezionale veemenza dei fatti".

Il video e i tafferugli

Sabato 10 aprile, secondo quanto ricostruito, circa 300 ragazzi si sono ritrovati nel pomeriggio per un video rap senza alcun distanziamento e hanno iniziato a lanciare pietre, bastoni e bottiglie contro le forze dell'ordine intervenute. I disordini sono avvenuti quando i ragazzi, alcuni di 16 anni, si sono spostati verso piazzale Selinunte da via Micene. Le forze dell'ordine hanno anche lanciato un lacrimogeno per disperderli. Poco prima i giovani erano saltati su alcune auto in sosta.

Pm: "Repressione deve essere accompagnata da reinserimento"

"Questi fenomeni, così provocatori e palesi nelle loro forme di illegalità, non possono passare impuniti - ha spiegato all'ANSA il pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo milanese -, anche se va detto che la repressione e il contrasto devono essere accompagnati da adeguate politiche sociali di reinserimento e di riqualificazione di certe zone in cui vivono questi giovani".