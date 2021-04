Furto Tamara Ecclestone: gioielli in oro fusi in campo rom di Milano

Il bottino

approfondimento

Tamara Ecclestone, furto da 60 milioni nella sua villa londinese

La vittima, all’epoca in vacanza in Lapponia, non ha mai fornito l’elenco esatto dei gioielli e del denaro depredati, men che meno l’ammontare della refurtiva. Il bottino non è stato trovato. Per quanto riguarda i pezzi in oro, l’ipotesi è che siano stati fusi in una delle “fabbriche” esistenti nei campi rom del Nord Italia.