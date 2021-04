Montichiari, spara a 13 anni: lo zio resta in carcere

Il gip del Tribunale di Brescia non ha convalidato il fermo per il 27enne ma ha disposto la misura cautelare in carcere

Il gip del Tribunale di Brescia, Riccardo Moreschi, non ha convalidato il fermo e ha disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di Antonio Di Sanzo, il 27enne che a Montichiari (Brescia) ha dato una pistola al nipote tredicenne incaricandolo di andare a sparare al 31enne con cui l'uomo aveva avuto una lite per motivi sentimentali. Il 27enne, accusato di concorso in tentato omicidio e detenzione di un'arma illegale, si era avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di convalida. Il minore è stato invece trasferito in comunità. A seguito della sparatoria, avvenuta venerdì 2 aprile, il 31enne era rimasto ferito alla spalla.