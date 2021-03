San Siro, contatti tra sindaco Sala e possibili compratori dell’Inter

"Chi sta valutando di entrare nell'Inter sta cercando di capire da me se siamo ancora interessati allo stadio: così è”, spiega il primo cittadino, che immagina la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi del 2026 come l'occasione per dare l'addio a "uno stadio glorioso"

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto sapere di aver avuto contatti con i potenziali acquirenti dell’Inter, i quali intendevano conoscere la posizione dell’amministrazione comunale in merito al progetto del nuovo stadio di San Siro (LA FOTOSTORIA). "Chi sta valutando di entrare nell'Inter sta cercando di capire da me se siamo ancora interessati allo stadio: così è”, afferma il primo cittadino. “Voglio precisare che a quelli che, e non è solo una cordata, si sono rivolti a me per capire l'intendimento della pubblica amministrazione, ho sempre detto che continuiamo a essere favorevoli a farlo”, aggiunge.