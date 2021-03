Covid Brescia, a Magasa sempre zero contagi da inizio pandemia

Nel paese dell'alto Garda non si è mai registrato un caso, in nessuna delle tre ondate. Secondo il sindaco Federico Venturini il risultato è dovuto a "fortuna, attenzione e preghiera"

Magasa, piccolo paese in provincia di Brescia con 105 abitanti, è il Comune con l'età media più alta dell'intera regione Lombardia, 64 anni, ed è l'unico della provincia ad essere Covid free (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). Nel paese dell'alto Garda non si è mai registrato un caso di Covid, in nessuna delle tre ondate. Secondo il sindaco Federico Venturini il risultato è dovuto a "fortuna, attenzione e preghiera".

Sindaco Venturini: "Ringrazio le famiglie tutti i sacrifici fatti"

Il primo cittadino qualche mese fa ha chiesto e ottenuto che venisse fatto lo screening su tutti gli abitanti del paese. "Ci fu una polemica ma era doveroso", dice oggi spiegando che l'esame è stato compiuto grazie al pagamento di un ente privato. "Abbiamo ridotto le visite dei figli dei nostri anziani per prima cosa e per questo ringrazio le famiglie per il sacrificio" spiega il sindaco di Magasa. "Tutti - aggiunge Venturini - indossano la mascherina e viene sempre mantenuto il distanziamento sociale e poi la gente rimane a casa".

Solo due anziani ancora non vaccinati

"Abbiamo 25 residenti sopra gli ottant'anni e sono stati vaccinati tutti ad eccezione di due che non riescono per un'allergia ma che - racconta il sindaco - nei prossimi giorni farò visitare da un medico". Tra i due anziani ancora senza vaccino c'è la persona più anziana del paese, Marta di 99 anni, che coltiva nell'orto la verdura per non andare dal fruttivendolo e potrebbe essere vaccinata nei prossimi giorni se il medico di base darà il via libera. L'abitante più giovane è invece un bambino di undici mesi, nato quando l'Italia era in piena emergenza Coronavirus nel 2020, e venuto alla luce 20 anni dopo l'ultima nascita registrata nel Comune. "Non possiamo nascondere che siamo stati fin qui anche molto fortunati. Abbiamo poi voluto rispettare anche le tradizioni", aggiunge il sindaco. A Magasa la popolazione si è infatti affidata alla preghiera per lasciare il covid fuori dal paese. "I nostri anziani ci hanno chiesto di esporre in chiesa la Madonna delle Grazie per proteggere Magasa", spiega Venturini.