Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:56 - In Lombardia 5.518 nuovi casi su 64.999 tamponi

Sono 5.518 i nuovi contagi registrati in Lombardia su 64.999 tamponi effettuati. In terapia intensiva ci sono 788 pazienti mentre in totale i ricoverati con sintomi sono 6.796. In isolamento domiciliare 93.320 persone. Dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 7.591.271 tamponi.