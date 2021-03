Milano, sistema rapido di vaccini: tutto in cinque minuti e in auto

I due punti vaccinali nel Drive Through di via Novara a Milano, in prossimità del Parco Trenno, in precedenza erano utilizzati per realizzare i tamponi

Un sistema di somministrazioni che ogni giorno, in nove ore, può eseguire duemila vaccinazioni. Questa è la sorta di "catena di montaggio" della Difesa messa a punto nel drive through di Milano, al parco del Trenno, dove da oggi due linee lavorano alle inoculazioni mentre altre sei continuano a eseguire tamponi. Le somministrazioni ai cittadini sono aperte dalle 8:30 alle 17:30 e a cominciare saranno i docenti, con il vaccino AstraZeneca. Dall'accettazione alla somministrazione, i tempi calcolati sono di cinque minuti senza scendere dall'auto, a cui se ne aggiungono altri 15 per l'attesa all'interno del parcheggio nel caso di eventuali reazioni avverse. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

I punti vaccinali

I due punti vaccinali nel Drive Through di via Novara a Milano, in prossimità del Parco Trenno, in precedenza erano utilizzati per realizzare i tamponi. Altre sei postazioni, per il momento, continueranno a essere utilizzate per l'attività di screening, attraverso i tamponi molecolari e i test rapidi Sars-Cov2. A inaugurare le due postazioni sono attesi tra gli altri, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana e il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo. Prossimamente, in base alle richieste e alle esigenze, potranno essere riconvertite anche le altre postazioni. Il Drive Through di Milano, il più grande in Italia con un'area occupata di circa duemila metri quadrati e un parcheggio di 20mila metri quadrati, è il primo a essere trasformato in Presidio Vaccinale della Difesa. Si inizierà da 600 vaccini al giorno, per giungere, a pieno regime, fino a 2.000.