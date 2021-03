Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In Lombardia sono ormai più di 700 i ricoverati per Covid in terapia intensiva, esattamente 714. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:10 - In provincia di Milano 1.231 casi

Resta quasi invariato invece il numero di pazienti negli altri reparti, 6.077. Sono invece stati 71 i decessi, che portano il totale da inizio pandemia a 29.220. Per quanto riguarda i contagi, con 45.013 tamponi, sono stati registrati 4.334 nuovi positivi, una percentuale quindi del 9,6%, Milano con 1.231 casi si conferma la provincia con più nuovi positivi seguita da Brescia (1.048) e Monza 517. Sono invece stati 286 i casi a Mantova, 276 a Bergamo, 227 a Pavia, 216 a Como, 191 a Cremona, 91 a Lecco, 87 a Varese, 73 a Lodi e 14 a Sondrio.