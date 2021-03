Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 1.325 i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Brescia, la provincia ora in "arancione spinto" dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4.590 contagi da Coronavirus registrati in Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sono 1.325 i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Brescia, la provincia ora in "arancione spinto" dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4.590 contagi da Coronavirus registrati in Lombardia. Invece, la dimensione statistica dei nuovi casi di Covid-19 su base comunale in provincia di Bergamo mostra, per la settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo, un incremento complessivo di nuovi casi pari a +630 (+ 49% rispetto alla settimana precedente), con media giornaliera di nuovi casi pari a 274 (184 la settimana precedente). "Ciò determina un ulteriore incremento della curva epidemica", evidenzia Ats Bergamo. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, sale da 112 casi della scorsa settimana a 167 per 100mila abitanti.