Covid, in Lombardia 5.714 nuovi contagi su 53.563 tamponi effettuati

Oggi in Lombardia si registrano 5.174 nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 53.563 tamponi effettuati, il rapporto tra test effettuati e casi positivi è al 9,6%. La soglia dei 5mila casi giornalieri in Lombardia non veniva superata dalla fine di novembre. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 532, quelli negli altri reparti sono 4.735 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 67.127. I decessi sono 59 per un totale complessivo di 28.577 morti in regione dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Quella di Milano torna a essere la provincia più colpita con 1200 casi, di cui 421 nel capoluogo, seguita da Brescia con 1.114 casi, Monza e Brianza con 475, Como con 403, Varese 378 e Bergamo (372). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)