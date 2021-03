Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Oltre alla provincia di Brescia, in Lombardia andranno in fascia arancione rinforzata anche 15 Comuni della provincia di Mantova, una decina di comuni in provincia di Pavia, diversi comuni della provincia di Milano, una decina di comuni della provincia di Cremona (capoluogo compreso) e tutta la provincia di Como, capoluogo compreso.

Intanto, sono 2.135 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 - Da domani zona arancione rafforzata per Cremona e Comasco

Oltre alla provincia di Brescia, in Lombardia andranno in fascia arancione rinforzata anche 15 Comuni della provincia di Mantova, una decina di comuni in provincia di Pavia, diversi comuni della provincia di Milano, una decina di comuni della provincia di Cremona (capoluogo compreso) e tutta la provincia di Como, capoluogo compreso. La decisione, secondo quanto apprende l'Agi, arriva su indicazione della commissione indicatori. Le ordinanze in questione entreranno in vigore a partire da domani e dureranno una settimana.