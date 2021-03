Covid, in Lombardia 3.762 nuovi contagi su 42.052 tamponi

Il rapporto tra test effettuati e nuovi casi è dell'8,9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 476, quelle negli altri reparti sono 4.408 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 62.806

Oggi in Lombardia si registrano 3.762 nuovi contagi a fronte di 42.052 tamponi processati, il rapporto tra test effettuati e nuovi casi è dell'8,9%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 476, quelle negli altri reparti sono 4.408 mentre quelle in isolamento presso il proprio domicilio sono 62.806. I nuovi guariti/dimessi sono 1.019 mentre i decessi registrati sono stati 55. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI) Nella provincia di Milano si sono registrati 767 contagi, di cui 303 nel solo capoluogo. Nella provincia di Bergamo, invece, i nuovi casi sono stati 146, in quella di Brescia 844, Como 324, Cremona 100, Lecco 91, Lodi 54, Mantova 114, Monza e Brianza 486, Pavia 148, Sondrio 34 e in quella di Varese 564.