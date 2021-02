Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella provincia di Brescia ci sono stati 427 casi. Invece, a Bergamo sono stati 186, in quella di Como 18, Cremona 31, Lecco 48, Lodi 19, Mantova 34, Monza e Brianza 109, Pavia 40, Varese 34 e nessuno in quella di Sondrio

Nella provincia di Milano si sono registrati 509 nuovi contagi, di cui 184 nel capoluogo. La provincia di Brescia con 427 nuovi contagi è la più colpita, per rapporto tra il numero di nuovi casi e popolazione, nelle ultime 24 ore. Ieri in Lombardia si sono registrati 1.491 nuovi contagi a fronte di 17.871 tamponi effettuati, il rapporto tra casi positivi e test eseguiti è del 8,3%. I ricoverati in terapia intensiva sono 391, mentre quelli negli altri reparti sono 3.826. I morti sono stati 45, per un totale dell'inizio dell'emergenza sanitaria di 28.103. Nella provincia di Bergamo invece sono stati 186 i casi, in quella di Como 18, Cremona 31, Lecco 48, Lodi 19, Mantova 34, Monza e Brianza 109, Pavia 40, Varese 34 e nessuno in quella di Sondrio.