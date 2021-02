Covid a Milano, focolaio in una scuola media di Quarto Oggiaro

Nell'istituto in via Gian Battista Vico sono 9 su 18 le classi in quarantena. Risultano positivi inoltre 12 tra insegnanti ed educatori

Metà classi in quarantena in una scuola di Milano: lo riporta il Corriere della Sera, secondo cui nell'istituto in via Gian Battista Vico, nel quartiere Quarto Oggiaro, sono 9 su 18 le classi in isolamento domiciliare. Risultano positivi inoltre 12 tra insegnanti ed educatori. La scuola si trova vicino a Bollate, comune formalmente in zona rossa.

"Tutti si chiedono, davanti a questi numeri, cosa aspetti Ats a chiudere la scuola", racconta al Corriere Gerardo Salvia, docente e rappresentante sindacale. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO)