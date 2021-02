Fuori dalla struttura in via Mascagni, abbandonata da anni, è stato appeso uno striscione con la scritta 'Create il vuoto culturale, noi lo occupiamo'

Un gruppo di studenti appartenenti a diverse scuole e alcuni lavoratori dello spettacolo hanno occupato gli spazi dell'ex cinema Arti in via Mascagni a Milano. Fuori dalla struttura, abbandonata da anni, è stato appeso uno striscione con la scritta 'Create il vuoto culturale, noi lo occupiamo'. Sono stati accesi dei fumogeni. La protesta è volta a chiedere misure di sostegno al reddito adeguate al periodo di emergenza fino a fine 2021, una ripartenza totale del settore con aiuti concreti per tutti gli spazi culturali e l'apertura di un tavolo interministeriale .

Le parole dei manifestanti

"Dopo le occupazioni delle scuole di gennaio, il mondo della scuola si unisce a quello dello spettacolo per chiedere non solo una riapertura di luoghi della formazione e della cultura in sicurezza, ma per una riforma radicale di entrambi i settori", si legge in un comunicato. L'ingresso nello spazio, si legge, "chiaramente, è avvenuto in sicurezza dal punto di vista sanitario, attraverso tamponi antigienici svolti in loco, termoscanner, DPI, igienizzazione e riqualificazione dello spazio".