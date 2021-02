Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+9, 382 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-11, 3722 in totale)

Con 44.012 tamponi effettuati, sono 3.019 i nuovi casi in Lombardia con il rapporto di positività stabile al 6.8%. I decessi sono 37 per un totale di 28.008 morti in regione dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive (+9, 382 in totale) mentre diminuiscono negli altri reparti (-11, 3722 in totale).