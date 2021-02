Battisti: archiviata indagine milanese su sostegno a latitanza

Nessun sostegno concreto nell'ultimo periodo di fuga di Cesare Battisti, l'ex terrorista dei Pac arrestato in Bolivia nel gennaio 2019 dopo quasi 40 anni di latitanza (CHI È), ed estradato in Italia per scontare la condanna all'ergastolo. Per il gip si trattò solo di una volontà a raccogliere informazioni sulle sue condizioni, e il tentativo di trovare una soluzione al suo caso, in particolare usando contatti e conoscenze politiche. Per questo il gip ha accolto la richiesta di archiviazione firmata da Alberto Nobili, responsabile dell'antiterrorismo milanese, per l'indagine che vedeva coinvolte 3 persone vicine all'ex Pac, una delle quali reduce degli anni di piombo, con l'accusa di 'assistenza agli associati' di terrorismo.

Le condanne

L'ex terrorista dei Pac, i Proletari armati per il comunismo, è stato condannato in via definitiva per quattro omicidi, due commessi materialmente, due in concorso: quello del maresciallo degli agenti di custodia Antonio Santoro, ucciso a Udine il 6 giugno 1978, quello del gioielliere Pierluigi Torregiani e del commerciante Lino Sabbadin, che militava nel Msi, uccisi entrambi da gruppi dei Pac il 16 febbraio 1979, il primo a Milano e il secondo a Mestre; e quello dell'agente della Digos Andrea Campagna, assassinato a Milano il 19 aprile 1978.