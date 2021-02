Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Da oggi la Lombardia è in zona gialla. All'inizio sembrava non potesse esserci il cambio di colore fino a domenica 7 febbraio. Invece, è andata diversamente.

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 1.438 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:16 - Da oggi Lombardia in zona gialla

Da oggi la Lombardia è in zona gialla. All'inizio sembrava non potesse esserci il cambio di colore fino a domenica 7 febbraio. Invece, è andata diversamente. Da ricordare che la Lombardia è stata in fascia rossa dal 17 al 24 gennaio per un errore nel calcolo dei guariti, che ha determinato un indice Rt sbagliato. Le misure più restrittive sono in vigore da due settimane, ma con la nuova ordinanza è ripartito il periodo di fascia arancione. Adesso da oggi la Lombardia torna a essere gialla (non ci saranno più zone rosse in Italia). La procedura prevede che dopo due settimane in una fascia si può passare alla fascia inferiore se i parametri sono in linea e — come previsto dal Dpcm del 3 dicembre 2020— “fatte salve le valutazioni della cabina di regia”. Ed è proprio per queste valutazioni che da oggi la Lombardia è tornata gialla.