Covid, in Lombardia si registrano 1.093 contagi su 17.151 tamponi

Oggi in Lombardia si registrano 1.093 nuovi contagi a fronte di 17.151 tamponi processati, il rapporto tra test eseguiti e casi positivi è del 6,3%. Sono 371 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 3.489. È invece di 52 il numero dei decessi che porta il totale complessivo a 27.150. Per quanto riguarda le province, in quella di Milano si sono registrati 305 casi, di cui 156 nel capoluogo, in quella di Varese 223, Brescia 169, Como 119, Monza 85, Bergamo 47 , Mantova 36, Cremona 31, Pavia 27, Lecco 21, Lodi 10 e Sondrio 1. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).