Covid, Fontana contestato in consiglio regionale su caso Rt. VIDEO

Consigliere si inginocchia per chiedere che dati siano resi pubblici

Dopo il discorso di Fontana, è intervenuto il consigliere Michele Usuelli di +Europa, poi espulso dall'aula, che al termine del suo intervento si è polemicamente inginocchiato davanti al presidente, chiedendo che i dati disaggregati sulla pandemia fossero resi pubblici. "Dato che non so più come chiederlo, ve lo chiedo in ginocchio", ha detto. Un comportamento che ha provocato l'immediata reazione dei consiglieri di Movimento 5 Stelle e Pd, che hanno esposto dei cartelli con scritte come "Verità per i lombardi", "Basta bugie", "Ora basta", "La zona rossa è colpa vostra", chiedendo le dimissioni della giunta. Dai banchi della maggioranza hanno replicato con il coro "Andate a lavorare", mentre il presidente Fontana, la vice Moratti e parte della giunta hanno lasciato l'Aula. A quel punto il presidente del Consiglio Regionale, Alessandro Fermi, dopo aver formalmente censurato Usuelli, ha sospeso la seduta. Prima dell'inizio dei lavori, il consigliere del Pd Pietro Bussolati aveva polemicamente consegnato a Fontana un abaco.

Nuova sospensione dopo la ripresa dei lavori

La seduta è ripresa dopo circa mezzora, ma è stata interrotta di nuovo dal presidente Fermi dopo la bagarre e l'espulsione dall'aula di Usuelli. "Abbiamo assistito a una completa mancanza di ascolto", ha detto il capogruppo della Lega, Roberto Anelli, prendendo la parola, prima di essere interrotto dalle urla e dai fischi delle opposizioni. I consiglieri leghisti hanno quindi esposto dei cartelli contro il Governo con le facce di Conte e Speranza 'Pinocchio' e le scritte 'Andate a casa, I nemici della Lombardia e i I cünta ball" e urlato 'Buffoni, buffoni' alle minoranze. "Farò identificare dai commessi chi ha fischietti sotto la mascherina", ha 'minacciato' a quel punto il presidente Fermi. Constatata l'impossibilità di proseguire i lavori, la seduta è stata quindi nuovamente sospesa.